Rugby

Rugby - XV de France : C’est la guerre ouverte entre la LNR et la FFR !

Publié le 16 septembre 2020 à 9h35 par A.C. mis à jour le 16 septembre 2020 à 9h42

La Ligue nationale de rugby aurait l’intention de porter plainte contre la Fédération française de rugby.

C’est un duel qui a toujours animé le rugby français. D’un côté, la Fédération française de rugby a toujours essayé de tirer à elle la couverture pour les rassemblements internationaux et les stages de préparation. De l’autre, la Ligue nationale de rugby a toujours défendu l’intérêt des clubs... et cela est devenu de plus en plus difficile avec l’arrivée à la présidence fédérale de Bernard Laporte, qui a poussé plus loin que son prédécesseur les limites des fenêtres internationales.

La LNR envisage d’attaquer en justice la FFR