Rugby

Rugby : Toulouse, XV de France... Médard dit tout sur son avenir !

Publié le 9 septembre 2020 à 18h35 par A.C.

Maxime Médard, en fin de contrat avec le Stade Toulousain, s’est exprimé au sujet de son avenir.

A 33 ans, Maxime Médard pourrait bien disputer sa dernière saison. Son avenir international est en effet des plus flous, même si l’arrière n’a jamais mis un terme à son histoire avec le XV de France et son contrat avec le Stade Toulousain est proche du terme. Mais Médard ne semble pas encore vouloir raccrocher les crampons, puisqu’il a même évoqué un possible avenir loin du Stade Toulousain. « Toulouse, mon dernier club ? En France, sûrement » avait expliqué Médard à L’Équipe , en janvier dernier. « Après, pourquoi pas une dernière expérience au Japon ou aux États-Unis ? Aujourd’hui, je sais juste que je n’ai pas envie d’une aventure qui serait contraire à mon esprit de compétiteur. Mais bon, on verra dans quel état d’esprit je serai dans deux ou trois saisons ».

« Je veux en profiter jusqu'au bout »