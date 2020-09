Rugby

Rugby - XV de France : Ibanez confirme pour cet automne !

Publié le 8 septembre 2020 à 13h35 par A.C.

Raphaël Ibanez, manager du XV de France, a parlé du calendrier international de cet automne.

Avec la crise du COVID-19 la Fédération française de rugby a décidé, comme un grand nombre de fédérations européennes, d’allonger la plage internationale de l’automne. Alors que traditionnellement le XV de France disputait trois rencontres au mois de novembre, il devrait en disputer le double en 2020, avec six rencontres annoncées. Pourtant, à part la rencontre reportée du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande, aucun autre match n’a vraiment été officialisé.

« Six sont prévus au programme transmis par World Rugby »