Rugby - XV de France : FFR, LNR... Ibanez calme les choses !

Publié le 8 septembre 2020 à 10h35 par A.C.

Raphael Ibanez, manager du XV de France, s’est exprimé au sujet des relations entre le staff tricolore et les différents manager de Top 14.

La crise du COVID-19 a eu des gros impacts sur le calendrier du rugby international. Cet automne, le XV de France va en effet jouer plus de matchs que d’habitude... et cela ne ravit pas forcément les clubs de Top 14, qui seront privés de leurs meilleurs éléments. Ils sont d’ailleurs plusieurs a avoir fait entendre leurs voix, comme Ugo Mola tout récemment. « Si cette période de sept semaines et six matches se confirme, on aura l’équivalent de treize doublons déguisés. Un demi-championnat sans les internationaux ! » a lancé le manager du Stade Toulousain, dans les colonnes du Midi Olympique . « Le XV de France veut compenser une tournée non jouée en Argentine et un match manqué du Tournoi. On a parlé des neuf rencontres de championnat et des phases finales ratées ? Le principe de solidarité, c’est la réciprocité. Là, les clubs se sacrifient encore pour l’équipe de France. On ne peut pas nous mettre le couteau sous la gorge en disant : “C’est comme ça, et pas autrement” ».

« La discussion a toujours été ouverte, le lien jamais rompu »