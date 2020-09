Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule du Stade Toulousain !

Publié le 5 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que le Stade Toulousain débutera sa saison ce dimanche face à Clermont, Ugo Mola ne cache pas son agacement, et s’attend à une saison chaotique.

Après 6 mois d’arrêt et une saison inachevée, le Top 14 a enfin fait son retour ce week-end. La 1ère journée s’achèvera demain soir par un duel alléchant entre le Stade Toulousain et l’ASM Clermont. Programmée en ouverture de la saison, la rencontre Stade Français-Union Bordeaux-Bègles a déjà été reportée, en raison de nombreux cas de Covid-19 ches les Parisiens. Dans une interview accordée à L’Équipe , le coach du Stade Toulousain Ugo Mola a confié son inquiétude quant à l’organisation du championnat, où les annulations de match pourraient se multiplier : « J’espère qu’on va apprendre du passé, d’une certaine précipitation et de certains discours. Un wagon de conneries ont été dites entre mars et août. Et ça continue, les mecs n’apprennent pas. »

Pas de protocole définit