Rugby : Top 14, Covid-19... L'annonce claire de Frédéric Michalak !

Publié le 3 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2020 à 22h39

À l'approche de la reprise du Top 14, la menace du Covid-19 est toujours au centre des débats. Faut-il reporter ou annuler les rencontres ? Frédéric Michalak n’a aucun doute sur la question.

Montpellier - Pau et Stade Français - Bordeaux-Bègles. Voilà les deux affiches qui auraient du ouvrir la saison 2020-2021 de Top 14. Mais voilà déjà la rencontre qui devait opposer le premier et le dernier de la dernière édition a été annulée. Après 6 mois d’absence et l’arrêt aussi soudain que brutal de l’exercice précédent, l’élite du rugby fera son retour ce week-end. Mais dans quelles conditions ? Comme dans toute autre discipline, les rencontres ne pourront se dérouler que si elles respectent de nombreux critères, et certaines formations comme le Stade Français comptent de nombreux cas positifs dans leur effectif. De nombreux reports de match sont donc à prévoir, et se pose donc légitimement la question de l’organisation du report des confrontations, dans un calendrier déjà surchargé.

L’annulation plutôt que le report