Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Français applaudit la décision de la LNR

Publié le 2 septembre 2020 à 10h35 par A.C.

Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, s’est prononcé au sujet du report du match face à l’Union Bordeaux-Bègles, initialement prévu pour le 4 septembre prochain.

La reprise du Top 14 ne se passe pas vraiment comme prévu. Le 4 septembre, après près de six mois d’interruption, le championnat français devait ouvrir ses portes avec une rencontre entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Français. Ce ne sera finalement pas le cas, puisque la Ligue nationale de rugby a décidé de reporter ce match. Plusieurs joueurs du Stade Français ont en effet été contrôlés positifs au COVID-19 et certains ont même gardé des séquelles, avec des lésions aux poumons.

« Sauvegarder l'intégrité physique de nos joueurs doit rester une priorité »