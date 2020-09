Rugby

Rugby - XV de France : Brunel avoue avoir vécu deux années «difficiles»...

Publié le 2 septembre 2020 à 17h35 par A.C.

Jacques Brunel est revenu sur son passage à la tête du XV de France, qu’il a quitté au terme de la dernière Coupe du monde.

Voilà presque un an que Jacques Brunel a tiré sa révérence, laissant sa place à Fabien Galthié et son changement radical. Cela s’est terminé sur quart de finale de Coupe du monde perdu sur le fil, face au Pays de Galles (20-19), qui aurait pu faire quasiment oublier toutes les années de galère qui l’ont précédé. Car Brunel n’a pas vraiment vécu des années tranquilles, au poste de sélectionneur du XV de France. Il a même été très critiqué ! Pour son jeu, sa gestion, mais également pour ses relations très proches avec Bernard Laporte, président de la FFR, Qui ne fait pas vraiment l’unanimité.

« Mes deux années à la tête du XV de France ? Elles ont été un peu difficiles »