Rugby

Rugby : Le camp Laporte réplique !

Publié le 23 septembre 2020 à 16h35 par A.C.

L’avocat de Serge Simon, mis en cause aux côtés de Bernard Laporte, laisse entendre que quelqu’un pourrait être derrière la garde à vue du président et du vice-président de la FFR.

C’est un incroyable épisode auquel on assiste, depuis ce mardi. Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a été placé en garde à vue par la Brigade de répression de la délinquance économique avec notamment Serge Simon, le vice-président de la FFR. Via une lettre publiée sur Facebook et écrite avant la mise en garde à vue de mardi, Laporte a dénoncé « une véritable tentative de putsch dont la motivation des auteurs ne fait aucun doute ». Il faut dire que les élections de la FFR se déroulent dans précisément dix jours...

« C’est à se poser la question, qui est derrière ? »