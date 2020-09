Rugby

Rugby : Le Racing 92 rêve déjà en grand !

Publié le 19 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Qualifié en demi-finale de Champions Cup, le Racing 92 est à deux matchs de remporter un premier titre de champion d’Europe. Après deux défaites en finale, le capitaine Teddy Iribaren est déterminé, peu importe l’adversaire.

Vainqueur de Clermont en quart de finale de la Champions Cup ce samedi, le Racing affrontera les Saracens, surprenant vainqueur du Leinster pour une place en finale de la plus belle des compétitions. Un adversaire que le club francilien connaît bien, défait par le club anglais en finale en 2016. Battu en finale deux fois sur les quatre dernières années, Teddy Iribaren espère enfin décrocher ce premier titre de champion d'Europe, et ne porte pas attention aux précédentes confrontations face aux Saracens.

« Ce qu’on veut c’est être champion d’Europe. Peu importe qui on doit battre »