Rugby - Top 14 : Teddy Thomas, du Racing 92... au Stade Toulousain ?

Publié le 10 septembre 2020 à 21h35 par A.C.

En fin de contrat avec le Racing 92, Teddy Thomas pourrait bien quitter le Racing 92.

Depuis son éclosion au Biarritz Olympique en 2012, Teddy Thomas est suivi de très près par les médias. Il faut dire que c’est le type de joueur très apprécié en France. Ailier raffiné, finisseur redoutable, l’international tricolore a rapidement gravit les échelons. Pourtant, il ne s’est jamais vraiment affirmé comme un cadre du Racing 92, ni du XV de France. La faute à des nombreux pépins physiques, ainsi qu’à quelques écarts extra sportifs...

Lorenzetti perplexe pour Thomas