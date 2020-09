Rugby

Rugby - Top 14 : Galthié applaudit la reprise du championnat !

Publié le 10 septembre 2020 à 19h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé au sujet de la reprise du Top 14.

Le rugby reprend peu à peu ses droits. Le Top 14 a en effet réouvert ses portes le 4 septembre dernier, avec un véritable feu d’artifice pour la grande affiche du dimanche, entre le Stade Toulousain et l’ASM Clermont Auvergne (33-30). Le XV de France devrait également bientôt revenir, puisque World Rugby a officialisé le calendrier de la toute nouvelle Autumn Nations Cup, sans oublier le match reporté du Tournoi des 6 Nations 2020, face à l’Irlande.

« Comme tous les amoureux du rugby, j’ai été très heureux de voir les compétitions redémarrer »