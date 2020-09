Rugby

Rugby - Top 14 : La sortie forte du Stade Toulousain sur l'avenir de Ntamack !

Publié le 9 septembre 2020 à 16h35 par A.C.

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Romain Ntamack.

Considéré comme une nation importante de la planète rugby, la France a connu une décennie très compliquée. La finale de la Coupe du monde 2011 n’a été que le sursaut d’un système à l’agonie, qui a d’ailleurs clairement montré ses limites les années suivantes. 2020 sonne pourtant une renaissance du rugby français et cela est notamment dû à des gros talents qui ont éclos au plus haut niveau avec le XV de France, comme Romain Ntamack et Antoine Dupont. Les deux ont d’ailleurs réalisé une prestation incroyable pour la première journée du Top 14, échouant de peu sur la pelouse de l’ASM Clermont Auvergne (33-30), en infériorité numérique.

« On peut penser que Romain fasse toute sa carrière au Stade Toulousain »