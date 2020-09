Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Français répond sèchement aux accusations de l’UBB !

Publié le 8 septembre 2020 à 18h35 par A.C.

Hans-Peter Wild, patron du Stade Français, a répondu au récent tacle de Laurent Marti, président de l’Union Bordeaux-Bègles.

Ça devait être le match d’ouverture du Top 14. Malheureusement, la rencontre entre le Stade Français et l’Union Bordeaux-Bègles a dû être reportée. La raison ? Pas moins de 27 cas de COVID-19 au sein du club parisien, avec certains joueurs qui ont été victimes de lésions pulmonaires. Dans un communiqué, la Ligue nationale de rugby a donc décidé du report, mais cela n’a pas satisfait tout le monde. C’est le cas de Laurent Marti. « Depuis la fin de la semaine dernière, on disait que ce match serait reporté » a lancé le président de l’UBB, dans Sud-Ouest . « Pour une simple et bonne raison, si vous me permettez de faire un peu d'humour : on savait que le parapluie était un objet très à la mode en France cette année [...] Je savais qu'à partir du moment où on évoquerait l'intégrité physique des joueurs, les parapluies allaient s'ouvrir de partout ! C'est une décision qui arrange le Stade Français et qui nous dérange ».

« J’aurais préféré plus de considération et de respect concernant la santé de nos joueurs »