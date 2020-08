Rugby

Rugby - XV de France : Le coach du Racing 92 prévient Galthié !

Publié le 7 août 2020 à 20h35 par A.C.

Laurent Travers, manager du Racing 92, a répondu au sélectionneur français Fabien Galthié.

Cet automne, le XV de France aura six matchs ! C’est en tout cas ce que veut Fabien Galthié. Il y aura la rencontre reportée du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande, mais également cette coupe organisée entre huit nations européennes et non européennes. Récemment, le sélectionneur du XV de France a confirmé la tendance, mais a surtout annoncé vouloir tous les joueurs sélectionnables à disposition, ce qui fait en tout 42 joueurs... qui manqueront à leurs clubs respectifs.

« Arrêtons de nous opposer »