Rugby - XV de France : Atonio comprend pour Poirot et Vahaamahina

Publié le 1 août 2020 à 13h35 par A.C.

Uini Atonio, pilier international du Stade Rochelais, s’est exprimé au sujet des décision de Jefferson Poirot puis de Sébastien Vahaamahina, de mettre un terme à leur carrières internationales.

C’est un sujet qui fait énormément parler. Après son expulsion controversée en Coupe du monde, Sébastien Vahaamahina a annoncé ne plus vouloir reporter le maillot du XV de France, alors qu’il n’a que 28 ans. Étrange, mais finalement étant un cas isolé, pas de quoi s’inquiéter. Pourtant, seulement quelques mois après, c’est Jefferson Poirot qui a pris la même décision. Le pilier, vice-capitaine de l’équipe de France sous Jacques Brunel et leader du vestiaire avec Fabien Galthié, a lui aussi décidé de tourner la page des Bleus. Ainsi, de plus en plus d’observateurs se sont questionnés au sujet des méthodes employées par le staff de Galthié...

« Ils sont tous les deux assez grands pour faire leurs propres choix »