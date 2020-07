Rugby

Rugby - XV de France : Baille rend hommage à Poirot

Publié le 18 juillet 2020 à 9h35 par A.C. mis à jour le 18 juillet 2020 à 9h38

Cyril Baille, pilier du Stade Toulousain et du XV de France, est revenu sur la décision de Jefferson Poirot de mettre un terme à sa carrière internationale.

Pour certains, c’est une décision hasardeuse, pris beaucoup trop rapidement. Pourtant, Jefferson Poirot semble avoir longtemps pesé le pour et le contre et, finalement, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à seulement 27 ans. Pourtant, il n’a récemment pas fermé la porte à un possible retour au sein du XV de France, dans les colonnes de L’Équipe . « 2023, c'est loin. Mais s'il y a besoin, je peux dire que oui... Mais on est en 2020. Je ne veux pas rester dans le vague mais si choix il y a, c'est le terrain qui décidera » a expliqué Poirot. « J'ai envie de vivre les choses à fond avec le club. Prendre le leadership en club ou avoir le capitanat quand on est absent souvent, c'est difficile, ce n'est pas ma façon de faire les choses. J'avais l'impression de m'éparpiller ».

« Poirot a beaucoup apporté à l’équipe de France, ainsi qu’à moi »