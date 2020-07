Rugby

Rugby : Cheslin Kolbe se prononce sur le choc face au XV de France

Publié le 15 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Ailier international sud-africain du Stade Toulousain, Cheslin Kolbe s’est prononcé concernant la rencontre entre les Springboks et le XV de France prévue en novembre prochain. Et ce dernier serait déçu si le match venait à être annulé…

Cheslin Kolbe est prêt à affronter le XV de France. Après avoir remporté le Top 14 avec le Stade Toulousain la saison dernière, mais aussi la Coupe du Monde avec l’Afrique du Sud, le petit ailier doit disputer une rencontre amicale face au XV de France le 21 novembre prochain. La tenue de cette rencontre est cependant toujours incertaine pour le moment en raison du Covid-19, qui a frappé le monde entier il y a de cela quelques mois…

« Ce serait dommage de ne pas jouer ce match »