Rugby - XV de France : L’aveu de la surprise de la dernière Coupe du monde !

Publié le 11 juillet 2020 à 14h35 par A.C.

Pierre-Louis Barassi, trois-quart centre du LOU, s’est exprimé au sujet de sa convocation surprise lors de la Coupe du monde au Japon.

Pour sa dernière grande compétition internationale, Wesley Fofana n’a pas eu de chance. Le trois-quart centre de l’ASM Clermont Auvergne avait en effet dû abandonner le XV de France à la Coupe du monde au Japon, en raison d’une blessure à une cuisse qui le gênait depuis la préparation. A la surprise générale, c’est Jean-Louis Barassi qui a été appelé par le sélectionneur Jacques Brunel. Champion du monde U20 avec la France en 2018, aux côtés de Romain Ntamack et Demba Bamba, le joueur du LOU était à l’époque inconnu par le grand public.

« La Coupe du monde, c’est un cadeau du ciel, c’est arrivé de nulle part »