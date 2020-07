Rugby

Rugby - XV de France : Quand Jefferson Poirot évoque déjà un retour en sélection !

Publié le 3 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Après avoir officiellement annoncé sa retraite internationale le mois dernier, le pilier gauche de l’Union Bordeaux-Bègles Jefferson Poirot est revenu sur son choix, expliquant qu’il était prêt à sortir de sa retraite pour aider le XV de France si besoin lors de la prochaine Coupe du Monde…

Jefferson Poirot avait surpris plus d’un observateur et professionnel du Rugby avec son annonce. Le 7 juin dernier, le pilier gauche de l’Union Bordeaux-Bègles avait officiellement annoncé, dans les colonnes de l’Equipe , sa retraite internationale. Une décision longuement commentée et analysée par de nombreux amateurs du ballon ovale, mais toujours respectée. Et lors de la conférence de presse de reprise de l’UBB, Jefferson Poirot n’a pas totalement fermé la porte au XV de France…

« S’il y a besoin, je peux dire que oui… »