Rugby

Rugby : Jefferson Poirot revient sur sa retraite internationale !

Publié le 3 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir annoncé la fin de sa carrière internationale avec le XV de France le 7 juin dernier, Jefferson Poirot s’apprête à reprendre l’entraînement avec l’Union Bordeaux-Bègles. L’occasion pour lui de revenir, en conférence de presse, sur sa décision qui a choqué le monde du Rugby français…

La décision avait surpris tout le monde. Le 7 juin dernier, l’international français Jefferson Poirot, pilier gauche à l’Union Bordeaux-Bègles, prenait la décision de dire au revoir au XV de France en prenant sa retraite internationale. Un choix qui a été longuement commenté par de nombreux observateurs et professionnels du monde du Rugby. Lors de la conférence de presse de reprise de l’UBB, le désormais ex-international français revient sur son choix…

« C’est un choix fort et logique »