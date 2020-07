Rugby

Rugby - Top 14 : Quesada se prononce sur la saison compliquée du Stade Français !

Publié le 2 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

De retour sur le banc du Stade Français trois ans après l’avoir quitté, l’entraîneur argentin Gonzalo Quesada est conscient du challenge qui l’attend, notamment en raison de la saison plus que compliquée du club parisien…

L’amour entre le Stade Français et Gonzalo Quesada semble plus qu’éternel. De retour sur le banc parisien après avoir quitté le club de la capitale de 2017 (après un succès en Challenge Cup la même année et une victoire en Top 14 en 2015), l’Argentin a quitté les Jaguares de Buenos Aires afin de relever le défi après une saison catastrophique en championnat (14e place avant l’arrêt du Top 14). Et l’Argentin semble conscient de la difficulté du challenge…

« Le groupe a manqué de sérénité »