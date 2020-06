Rugby

Rugby - Top 14 : Gonzalo Quesada justifie son retour au Stade Français !

Publié le 30 juin 2020 à 16h35 par T.M.

Entraîneur du Stade Français entre 2013 et 2017, Gonzalo Quesada va faire son grand retour à Jean Bouin. L’Argentin en a d’ailleurs dit plus sur son choix.

La flamme va donc repartir entre le Stade Français et Gonzalo Quesada. En 2017, l’Argentin avait quitté ses fonctions d’entraîneur, après avoir passé 4 ans sur le banc de touche. Toutefois, alors que le club parisien va mal ces derniers mois, Quesada pourrait bien endosser le costume d’héros. La saison prochaine, c’est bien le technicien de 46 ans qui sera sur le banc de Jean Bouin. De quoi certainement ravir les fans du Stade Français, heureux de retrouver le natif de Buenos Aires, et cette joie est aussi partagée par le principal intéressé.

« Très content d’être ici »