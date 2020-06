Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal conseille à Dominci... de recruter Novès !

Publié le 24 juin 2020 à 12h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, est revenu sur les récentes évènements autour du club de Béziers.

Ce ne sera donc pas Christophe Dominici et son ambitieux projet porté par des investisseurs émiratis, qui guidera l’ASBH. C’est en effet un autre projet qui a été choisi pour le rachat du club biterrois, avec René Bouscatel aux commandes. Cela n’a pas du tout plus à Dominici, qui dès mardi soir promettait de ne pas lâcher le morceau et s’est dit très remonté, envers les dirigeants de Béziers.

« Si tu veux faire du Boudjellal, il y a un entraineur que tu devrais absolument contacter et signer. C’est Guy Novès »