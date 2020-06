Rugby

Rugby - Top 14 : L’énorme colère de Dominici !

Publié le 24 juin 2020 à 10h35 par A.C.

Christophe Dominici, qui portait un projet de reprise du club de Béziers par un fond d’investissements émirien, est revenu sur la défaite de son projet.

Certains rêvaient déjà en grand, avec un recrutement stellaire annoncé et une trajectoire à la RCT. Finalement, le rugby français n’aurait son projet « à la Paris Saint-Germain ». C’est en effet le projet porté par le promoteur immobilier Louis-Pierre Angelotti, qui a été choisi pour reprendre Béziers. Exit donc Christophe Dominici et ses grandes ambitions nourries par l’argent de riches investisseurs émiratis, qui faisait pourtant grand bruit depuis quelques mois.

« J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme dans ce projet. Aujourd'hui, on subit une offense »