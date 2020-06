Rugby

Rugby - Top 14 : C’est très chaud pour Kurtley Beale !

Publié le 23 juin 2020 à 11h35 par A.C.

La franchise des Warathas a confirmé ce mardi le départ de Kurtley Beale, qui devrait donc rejoindre le Racing 92.

Une énième star de l’hémisphère sud va rejoindre le Top 14, dans l’espoir de se relancer. Il s’agit de Kurtley Beale, l’un des plus grands talents du rugby australien... mais également l’un des enfants terribles des Wallabies. L’arrière polyvalent a en effet défrayé la chronique à maintes reprises ces dernières années, notamment pour ses problèmes avec l’alcool. Il s’était même exilé une saison aux London Wasps en 2016 pour se faire oublier, avant de retomber dans ses travers, une fois de retour en Australie. Le défi est de taille donc pour le Racing 92, qui va accueillir Beale... même si on ne sait pas encore précisément quand.

Beale pourrait finalement arriver au Racing 92 plus tôt que prévu