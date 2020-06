Rugby

Rugby - Top 14 : Laporte pointe un danger pour la reprise

Publié le 17 juin 2020 à 11h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de la reprise des compétitions en septembre prochain.

C’est fini. Comme la Ligue 1, le Top 14 a fermé ses portes avec la crise sanitaire du COVID-19. Pourtant, contrairement au championnat de football, il n’y a ni champions ni relégations pour les clubs de Top 14 et pas de montées pour les clubs de Pro D2. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de faire grincer des dents l’Union Bordeaux-Bègles ou encore l’USAP, susceptible de retrouver l’élite. Tout est donc renvoyé à la saison prochaine, qui débutera en septembre...

« La reprise ? Si ce n’est pas avec du public, pour le rugby c’est dramatique »