Rugby - Top 14 : Boudjellal se paye le Racing 92 et sa recrue star !

Publié le 10 juin 2020 à 14h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, est revenu sur la récente bourde commise par Kurtley Beale.

Kurtley Beale n’a même pas commencé son aventure avec le Racing 92, qu’il a déjà fait un premier faux pas. Lors d’un entretien vidéo avec la légende australienne David Campese, le trois-quart polyvalent a été interrogé sur le nom de son futur entraineur dans l’équipe francilienne... qu’il ne connait pas ! « Comment s’appelle le manager de ma nouvelle équipe ? C’est une question super difficile. Mais non, je ne connais pas son nom » a lâché Beale, alors qu’il a tout de même rencontré le staff du Racing 92 avant de signer son contrat. Laurent Travers appréciera, en tout cas...

« Il pensait qu’il s’appelait Natixis, parce que c’est le nom qu’il voyait souvent sur le contrat »