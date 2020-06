Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal rassure les supporters de Clermont !

Publié le 10 juin 2020 à 12h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, est revenu sur sa boutade concernant le possible rachat de l’ASM Clermont Auvergne.

Le message de Mourad Boudjellal en a fait sourire plus d’un... mais pas les supporters de l’ASM ! Réagissant aux inquiétudes d’Eric de Cromières au sujet de la stabilité économique de l’ASM Clermont Auvergne, l’ancien président du RCT s’était proposé de racheter le club. « Supporters de Clermont, ne vous inquiétez pas ! J’ai lu que votre président a déclaré qu’en cas de matches à huis clos, le club pourrait perdre entre 7 et 12 millions d’euros puis déposer le bilan » a lancé Boudjellal. « Alors moi je vous le dis : l’ASM ne déposera pas le bilan. L’ASM appartient à un groupe qui fait plus de 20 milliards de chiffre d’affaires, plus d’un milliard et demi de résultat net, accessoirement avec des cautions de partout : le stade, le terrain d’entraînement… Ça ne déposera pas le bilan. Et dans le pire des cas, si l’ASM était en difficulté, et bien je ferais acte de candidature ! Et je sais que vous en rêvez ! ».

« Quand Mourad de Toulon dit qu’il veut racheter Clermont en cas de crise financière, je m’amuse ! »