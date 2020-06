Rugby

Rugby - Top 14 : Maxime Mermoz annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 17h35 par T.M.

En fin de contrat avec le Stade Toulousain, Maxime Mermoz ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’ancien international français a fait un point sur la suite.

A l’instar de la saison de Ligue 1, la saison de Top 14 a également été arrêtée à cause du coronavirus. Pour revoir du rugby dans l’Hexagone, il va donc falloir encore patienter un peu. Une situation qui pose problème à certains joueurs, notamment ceux en fin de contrat. Alors que certains pouvaient imaginer sortir par la grande porte, cela ne sera pas le cas. On peut notamment penser à Maxime Mermoz. En fin de contrat avec le Stade Toulousain, le joueur de 33 ans a profité du confinement pour développer ses activités loin des terrains. Et pour ce qui est de la suite de sa carrière dans la rugby, Mermoz a admis, dans un entretien accordé à RMC ce vendredi, ne pas être encore fixé sur ce qui l’attend.

« Je me laisse toutes les options »