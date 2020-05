Rugby

Rugby - Top 14 : Cet ancien du XV de France qui dézingue Bernard Laporte !

Publié le 29 mai 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Ancien cadre du XV de France, et désormais sur la liste de Florian Grill afin de briguer la présidence de la FFR, Abdelatif Benazzi se montre pas tendre à l’encontre de Bernard Laporte.

Prévue en 2020, l’élection présidentielle de la Fédération française de rugby aura finalement lieu l’an prochain. Bernard Laporte sera donc candidat à sa propre succession, l’actuel homme fort de la FFR devra se frotter à Florian Grill. L’ex-sélectionneur du XV de France tentera donc de converser son siège, mais avant le scrutin, Abdelatif Benazzi, sur la liste de Grill, na mâche pas ses mots contre Laporte.

« On est en train de dilapider le patrimoine »