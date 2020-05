Rugby

Rugby - Top 14 : Mourad Boudjellal a un grand projet pour la Ligue

Publié le 24 mai 2020 à 12h35 par J.-G.D.

Malgré la fin de sa présidence au RCT en décembre dernier, Mourad Boudjellal garde un oeil avisé sur le rugby. Et l’ex-patron de Toulon dévoile un projet pour la LNR.

Mourad Boudjellal est un habitué des sorties médiatiques bien senties. Président du Rugby Club Toulonnais pendant de longues années, avec des résultats probants, l’homme d’affaires varois lance souvent des piques à l'encontre de la Ligue Nationale et Paul Goze, patron de la LNR. Boudjellal règle donc ses comptes avec l’instance nationale du rugby, tout en présentant son projet. C’est ce qu’il explique lors d’une interview à France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur .

« Il y a tout à changer dans le rugby »