Rugby

Rugby - Top 14 : La LNR prévient Bernard Laporte !

Publié le 16 juin 2020 à 10h35 par A.C.

Paul Goze, président de la Ligue nationale de rugby, a lancé un message clair à Bernard Laporte.

On est encore loin de l’entente cordiale. Souvent opposés ces dernières années, Bernard Laporte et Paul Goze ont un nouveau sujet de désaccord : le changement et l’harmonisation du calendrier mondial. Cheval de bataille du président de la Fédération française de rugby (et vice-président de World Rugby), ce projet vise à instaure un calendrier unique pour toutes les nations, afin d’avoir les mêmes plages de récupération, de rassemblent international et de compétition nationale. Ce lundi, une réunion s’est tenue à Dublin pour discuter de cela, mais il a été décidé que cette refonte ne débutera pas sur l’année 2020.

« Si vous touchez aux intérêts du Top 14, ce sera la guerre »