Rugby - Top 14 : Lemaître répond aux accusations de Boudjellal !

Publié le 12 juin 2020 à 19h35 par A.C.

Bernard Lemaître, patron du RCT, a poussé un petit coup de gueule et a glissé un petit tacle à Mourad Boudjellal... sans jamais le nommer.

Mourad Boudjellal n’a plus aucune fonction au RCT... mais son ombre continue à planer sur le club. Il faut dire qu’il est compliqué de se débarrasser ainsi d’un personnage qui a marqué l’histoire du club varois et peut-être même celle du rugby français, d’un simple revers de main. C’est encore plus compliqué quand la personne en question est omniprésente dans les médias et ne manque jamais une occasion de taper sur son successeur, Bernard Lemaître. Ce dernier s’est notamment vu reprocher sa gestion du RCT, mais également sa méconnaissance de ce qu’est le rugby professionnel d’aujourd’hui.

« Sans moi, le RCT serait en Fédérale 1 »