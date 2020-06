Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal valide totalement le retour de Quesada à Paris

Publié le 10 juin 2020 à 18h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, s’est enflammé pour le retour de Gonzalo Quesada.

L‘ambitieux projet du Stade Français semblait franchement aller droit dans le mur. Pourtant, les supporters parisiens ont retrouvé des couleurs, puisque leur club a annoncé le retour de Gonzalo Quesada au poste de manager. Une nouvelle accueillie dans l’euphorie générale. L’Argentin est en effet considéré comme l’un des meilleurs techniciens au monde, il connait à la perfection le Top 14 ainsi que le Stade Français, mais surtout, il est le dernier à avoir offert des titres majeurs au club avec le Bouclier de Brennus en 2015 et le Challenge Européen en 2017.

« Quesada, une bonne nouvelle pour Paris et une très mauvaise pour les 13 autres équipes du Top 14 »