Rugby

Rugby : Hanouna, Marseille... Boudjellal met les choses au clair !

Publié le 11 juin 2020 à 10h35 par B.C.

Malgré des discussions avec Cyril Hanouna, actionnaire de l'Athlético Marseille, Mourad Boudjellal a expliqué qu'il ne devrait pas débarquer dans la cité phocéenne, surtout après la relégation de la formation phocéenne de National 3 en Régional 2.

Toujours désireux de se lancer dans le football après la fin de son aventure au RCT, Mourad Boudjellal peine à trouver un projet qui lui convient. Après son arrivée avortée au Sporting Club de Toulon, c'est à Marseille que Boudjellal était annoncé, plus précisément du côté de l'Athlético Marseille. L'ancien président du RCT avait d'ailleurs confirmé des discussions avec Cyril Hanouna sur le sujet, l'animateur de C8 étant actionnaire de la formation phocéenne. Néanmoins, ce projet devrait également tomber à l'eau. En effet, le club marseillais a été relégué de National 3 en Régional 2, soit le 7e échelon du football français, à la suite d'un passage devant la Commission régionale de contrôle des clubs.

« Je n’ai jamais dit que j’allais investir dans l’Athlético Marseille »