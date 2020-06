Rugby

Rugby : Un projet à la QSI ? La réponse de Boudjellal !

Publié le 10 juin 2020 à 16h35 par A.C.

Mourad Boudjellal s’est exprimé au sujet de la possible arrivée d'un investisseur issue des pays du Golfe Persique, à Béziers.

Et si le Paris Saint-Germain faisait des émules, dans le rugby ? Voilà plusieurs semaines que l’on se passionne pour le possible rachat de Béziers, par un fond d’investissements venu des pays du Golfe Persique. C’est Christophe Dominici qui a dévoilé cet ambitieux projet, assurant que cela devrait arriver à Béziers et que le magnant en question possède une « surface financière importante, pour ne pas dire gigantesque ». Midi Olympique a d’ailleurs révélé récemment que l’ancien ailier du Stade Français et du XV de France a déjeuné avec son ancien coéquipier Frédéric Michalak et Robert Ménard, le maire de Béziers.

Boudjellal tacle Robert Ménard