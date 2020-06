Rugby

Rugby - XV de France : La grande annonce de Jefferson Poirot sur son avenir !

Publié le 7 juin 2020 à 21h35 par La rédaction

A seulement 27 ans, Jefferson Poirot met un terme à sa carrière internationale. Ancien capitaine du XV de France, le joueur de l’UBB a expliqué son choix.

La dernière Coupe du monde de rugby a marqué la fin de l'aventure XV de France pour de nombreuses personnes. Le sélectionneur Jacques Brunel a quitté son poste pour laisser la place à Fabien Galthié tandis que Guilhem Guirado, Sébastien Vahaamahina, Wesley Fofana et Louis Picamoles ont tiré leur révérence. Vice-capitaine du XV de France au Japon, Jefferson Poirot devait s’affirmer au sein de cette jeune équipe, mais Fabien Galthié avait pris la décision de confier le brassard de capitaine à Charles Ollivon et de se passer de ses services face aux Pays de Galles.lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Alors que la compétition devrait se poursuivre une fois la crise sanitaire passée, Jefferson Poirot a pris tout le monde de court en annonçant ce dimanche sa retraite internationale à seulement 27 ans. Le pilier de l’UBB a justifié son choix sur les réseaux sociaux.

« Après 5 saisons à m’y investir, j’ai décidé de prendre du recul »