Rugby - XV de France : Fabien Galthié laisse «une porte ouverte» à...

Publié le 9 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que Jefferson Poirot a annoncé sa retraite internationale, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié assure qu’il n’a pas contesté un seul instant la décision de son joueur de 27 ans.

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe. A seulement 27 ans, l’international français de l’Union Bordeaux-Bègles Jefferson Poirot a donné une interview pour l’Equipe , dans laquelle il annonçait qu’il prenait sa retraite internationale. Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir le monde du Rugby, que ce soit ses coéquipiers, les anciens sélectionneurs, ou encore le sélectionneur lui-même, Fabien Galthié. Et si ce dernier a annoncé qu’il comprenait la décision de son joueur, il a également affirmé qu’il ne l’avait pas non plus contestée…

« C’est important de se laisser une porte ouverte »