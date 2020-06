Rugby

Rugby - Top 14 : Le président du RCT annonce la couleur pour la nouvelle saison !

Publié le 14 juin 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Successeur de Mourad Boudjellal à la présidence du RCT, Bernard Lemaître compte remporter le Challenge Européen, titre qui manque au palmarès du club.

Il faudra encore s’armer de patience avant la reprise du Top 14. Officiellement suspendu suite à la crise sanitaire provoqué par le coronavirus, le Championnat de France sera de retour au mois d’août. Les formations de l’Elite se prépare donc afin de retrouver la compétition, et via des déclarations relayées par le Blog du RCT , Bernard Lemaître, actionnaire principal du Rugby Club Toulonnais, compter remporter le Challenge Européen.

«On veut le gagner le Challenge Européen. C’est un titre qui manque au club»