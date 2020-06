Rugby

Rugby - Top 14 : Patrice Collazo annonce les ambitions du RCT !

Publié le 14 juin 2020 à 11h35 par J.-G.D.

Manager général du Rugby Club Toulonnais, Patrice Collazo explique que le club aura d’énormes objectifs lors de la prochaine saison.

Le Top 14 devra attendre plusieurs semaines pour reprendre ses droits. La nouvelle saison du Championnat de France de rugby débutera donc le 24 août prochain. Le Rugby Club Toulonnais tentera d’oublier un exercice 2019-2020 tronqué par le Covid-19, avec une participation au Challenge Européen. Dans des déclarations rapportées par le Blog du RCT , Patrice Collazo, entraîneur de la formation varoise en dit sur sur les ambitions du club.

« Nos objectifs sont élevés pour le Top 14 »