Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, reprise... La LNR justifie l'arrêt de la saison !

Publié le 12 juin 2020 à 16h35 par A.D.

Ce jeudi, la LNR a officialisé l'arrêt de la saison 2019-2020. Paul Goze, président de l'instance française, a justifié cette décision.

C'est officiel, la saison 2019-2020 de Top 14 ne reprendra pas. L'assemblée générale de la LNR en a décidé ainsi ce jeudi. Stoppés en raison du coronavirus à l'instar de la Ligue 1, entre autres, les championnats français de rugby ne reprendront leurs droits que lors de l'exercice 2020-2021. Lors d'un entretien accordé à la LFP, Paul Goze, président de la LNR, est revenu en détail sur cette décision XXL.

«C'était une fausse bonne idée, de vouloir reprendre la saison»