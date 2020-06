Rugby

Rugby : Guilhem Guirado s’exprime sur la baisse des salaires !

Publié le 11 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Avec la crise liée au coronavirus, l’économie dans le monde du Rugby menaçait de s’effondrer. Pour remédier à cela, les clubs ont procédé à une baisse des salaires, que Guilhem Guirado estimait nécessaire…

Le coronavirus aura vraiment tout chamboulé. Après avoir dû stopper prématurément la saison de Top 14 et de Pro D2, le monde du Rugby s’est retrouvé face à une crise économique sans précédent, qui oblige les clubs à procéder à une baisse des salaires, nécessaire pour permettre aux institutions de survivre face aux conséquences de la crise. Une décision approuvée par le talonneur du Montpellier HR et ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado…

« C’est un geste solidaire »