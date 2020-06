Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, reprise... L'entraineur du Racing 92 s'enflamme !

Publié le 20 juin 2020 à 11h35 par A.D.

A l'arrêt pendant de longues semaines à cause du coronavirus, les sports collectifs vont prochainement pouvoir reprendre en France. Une nouvelle qui ravit Laurent Travers, le manager général du Racing 92.

Dès lundi, les clubs de sports collectifs vont pouvoir reprendre leurs habitudes. Après de longues semaines d'arrêt à cause du coronavirus, les équipes de Top 14 vont pouvoir s'entrainer normalement. Dans des propos rapportés par L'Equipe ce samedi, Laurent Travers - que Le 10 Sport avait interrogé pendant le confinement - a fait part de son immense satisfaction de retrouver des conditions normales de pratiques sportives le 22 juin.

«Reprendre l'entraînement, quel soulagement, quel bonheur !»