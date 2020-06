Rugby

Rugby - Top 14 : Kurtley Beale annonce son arrivée au Racing 92 !

Publié le 23 juin 2020 à 15h35 par A.C.

Kurtley Beal, recrue phare du Racing 92, a fait ses adieux aux Warathas et au rugby australien.

Pas d’inquiétudes. Kurtley Beale rejoindra bien le Racing 92 et il devrait même être ponctuel ! Le club francilien souhaitait présenter sa grande recrue à la fin du mois de juin, mais entre les mesures sanitaires post-COVID et le contrat du joueur avec les Warathas, cela aurait pu glisser à la fin de mois d’aout. Finalement, la franchise australienne a annoncé ce mardi avoir libéré Beale, qui peut donc s’envoler pour la France et le Top 14.

« C'est une opportunité excitante de jouer à l'étranger et le moment est venu de commencer le prochain chapitre de ma carrière »

Dans le communiqué publié sur le site des Warathas ce mardi, Kurtley Beale a souhaité faire ses adieux à l’Australie. « J'ai passé la majeure partie de ma carrière à représenter les Waratahs et ce fut un honneur » a expliqué la nouvelle star du Racing 92. « C'est un moment doux-amer de quitter une équipe pour laquelle vous jouez depuis si longtemps. Mais c'est une opportunité excitante de jouer à l'étranger et le moment est venu de commencer le prochain chapitre de ma carrière ». Dans ce communiqué, le sélectionneur australien a également fait savoir que Beale restera sélectionnable pour les Wallabies, même avec son départ en France.