Rugby : Un premier coup XXL pour le Béziers de Dominici ?

Publié le 1 juillet 2020 à 13h35 par A.C.

L’ASBH lorgnerait Manu Tuilagi, dont la relation avec les Leicester Tigers semble se tendre de jour en jour.

On pourrait voir naitre l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire du rugby, en France. Christophe Dominici, ancien ailier du Stade Français et du XV de France, est aux commandes d’un projet de reprise de Béziers, grâce notamment à un investisseur du Moyen Orient. Il semblait avoir été mis hors-jeu par Louis-Pierre Angelotti et Jean-René Bouscatel, mais ces derniers ont finalement abandonné face à la pression dont ils ont fait l’objet.

Tuilagi pourrait être la première recrue de Béziers