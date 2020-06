Rugby

Rugby - Top 14 : Dominici, Béziers… René Bouscatel s’exprime sur son projet !

Choisi pour reprendre le club de l’Association Sportive Béziers Hérault, l’ancien président du Stade Toulousain René Bouscatel s’est exprimé concernant son projet de reprise du club de l’ASBH, alors qu’il a été préféré à celui de Christophe Dominici.

Ce dossier semble toujours loin d’être terminé. Ce jeudi 25 juin, la ville de Béziers affirme dans un communiqué que la proposition de Robert Ménard, le maire de Béziers, avait été acceptée. Pour rappel, cette dernière visait à reprendre les discussions concernant la reprise du club de l’Association Sportive Béziers Hérault, qui avaient été abandonnées une fois le projet de René Bouscatel à celui de Christophe Dominici, et ce 24 heures avant que ce dernier ne puisse apporter des garanties bancaires. Et René Bouscatel a tenu à s’exprimer à ce sujet…

« Je ne suis pas actionnaire et je ne le serai pas »