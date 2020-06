Rugby

Rugby - XV de France : Urios en rajoute une couche sur la retraite de Jefferson Poirot !

Publié le 21 juin 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 21 juin 2020 à 22h37

Le manager de l’Union Bordeaux-Bègles Christophe Urios est revenu sur le cas Jefferson Poirot et a reconnu que le pilier de l’UBB était un garçon « courageux » après que ce dernier ait annoncé sa retraite internationale.

Alors qu’il n’a que 27 ans, Jefferson Poirot a officiellement annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale. Le pilier de L’Union Bordeaux-Bègles veut désormais se consacrer davantage à son club et passer plus de temps avec sa famille, et ne reportera donc pas le maillot du XV de France. Cette décision pour le moins étonnante a provoqué une vague de réactions. Notamment celle de son entraîneur à l’UBB Christophe Urios. Après avoir réagi une première fois, l’entraîneur de 54 ans s’est une nouvelle fois prononcé sur la décision du joueur de 27 ans dans un entretien au Midi Olympique .

« Il est courageux, il porte ses c… illes »