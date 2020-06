Rugby

Rugby - XV de France : Urios revient sur le choix de Jefferson Poirot !

Publié le 19 juin 2020 à 15h35 par T.M.

Entraîneur de Jefferson Poirot à l’UBB, Christophe Urios est revenu sur le choix de son protégé de mettre un terme à sa carrière avec le XV de France.

Bien qu’il n’ait que 27 ans, Jefferson Poirot a donc décidé de prendre sa retraite internationale. Le pilier de l’Union Bordeaux-Bègles ne reportera ainsi plus les couleurs du XV de France, préférant avant tout se consacrer à son club. Une décision qui a suscité énormément de réactions et qui en a étonné plus d’un forcément. Cela a notamment était le cas de Christophe Urios, entraîneur de Poirot à l’UBB. Toutefois, dans des propos accordés à l’AFP, le technicien de 54 ans ne souhaite en aucun cas se mêler de cette décision.

« Ça lui appartient »