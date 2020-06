Rugby

Rugby - XV de France : Laporte dresse un premier bilan positif !

Publié le 17 juin 2020 à 15h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de l’évolution du XV de France, depuis l’arrivée de Fabien Galthié.

En ce mois de juin, Fabien Galthié aurait pu préparer une tournée en Argentine couronné d’un titre dans le Tournoi des 6 Nations. La crise sanitaire du COVID-19 est toutefois venue changer la donne. Le Tournoi n’a pas pu se terminer et les matchs ont été reportés à l’automne prochain, comme un France-Irlande qui pourrait offrir au XV de France un titre encore inespérée, il y a un an. Pourtant, pour la plupart des observateurs, le niveau des Bleus a clairement augmenté depuis la Coupe du monde 2019 au Japon... et l’arrivée de Galthié.

« Il y a eu du mieux depuis la dernière Coupe du monde »